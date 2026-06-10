アルゼンチン代表とファッションブランド「スラッシャー」がコラボ北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。新フォーマットでの開催となるなか、海外メディア「The FADER」が「W杯の最もクールなコラボ11選」を紹介した。そのなかで、アルゼンチン代表とストリートファッションブランド「スラッシャー」がコラボしたジャージに「今すぐにでも欲しい」と注目している。W杯開幕を前に、音楽やカルチャー界の著名な顔ぶれ、そして