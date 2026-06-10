脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいの青い鳥」を公開した。動画では、現代社会で重視されがちな「目標」や「外部からの評価」と「生きがい」の根本的な違いについて言及し、本当の豊かさを見つけるための視点を提示している。 動画冒頭で茂木氏は、生きがいとは目標や夢に向かって頑張ることとは「別だ」と指摘。企業で頻繁に用いられるパーパスやKPI（重要業績評価指標）について触れ、「KPI