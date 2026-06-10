12人産んだ助産師HISAKOが「【病的の見分け方】成長痛？それとも…痛がる子どもの観察ポイント（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、子育て中の母親から寄せられた悩みを基に、子どもの「成長痛」のメカニズムや、病的な痛みとの見分け方について解説している。 動画内で紹介されたのは、4歳の娘が夕方から夜にかけて足を痛がり、泣くことがあるという母親からの相談である。よく遊んだ日の夜、寝入ってから2ᦉ