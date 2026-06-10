人から嫌なことやイラッとすることを言われたとき、どのように反応すればいいのだろうか。相手が攻撃的な態度を見せてきたからと言って、こちらも攻撃的な態度で応じれば、お互いに怒りがエスカレートして関係修復が不可能な状態に陥ってしまう。心理学者の内藤誼人さんはこんな時に「非常に役に立つテクニック」があると言う。一瞬で相手の態度を軟化させる方法とは？ドイツのブレーメン大学のデニス・キュスター氏や、オランダの