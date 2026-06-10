2012年6月10日に『TRAIN』でCDデビューを果たした超特急は、今日2026年6月10日、デビューから14周年を迎えた。 （関連：新着MVランキング：超特急「ガチ夢中！」の型にハマらない突き抜け方中毒必至なパフォーマンスを解剖） グループ結成時からの目標として掲げていた東京ドームでのワンマンライブ開催するを今年2月に発表し、、最新曲「ガチ夢中！」でもインパクトを広げ続けている彼ら。