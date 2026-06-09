野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの出演アーティストが最終発表となった。最終出演アーティストとして発表されたのは、聖飢魔II、東京スカパラダイスオーケストラ、FLYING KIDS、THE BAWDIES、w.o.d.、サバシスター、竹内アンナの7組だ。昨年地球デビュー40周年で期間限定再集結した聖飢魔IIが中津川に光