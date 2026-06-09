野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの出演アーティストが最終発表となった。

最終出演アーティストとして発表されたのは、聖飢魔II、東京スカパラダイスオーケストラ、FLYING KIDS、THE BAWDIES、w.o.d.、サバシスター、竹内アンナの7組だ。

昨年地球デビュー40周年で期間限定再集結した聖飢魔IIが中津川に光臨する。2025年に中津川初登場し、初日トリを飾った東京スカパラダイスオーケストラが2年連続出演。w.o.d.とサバシスターも2年連続出演。FLYING KIDS、THE BAWDIES、竹内アンナ(バンド編成)は＜中津川 WILD WOOD＞初出演となる。

これにて2日間、全37組のアーティストが出揃ったかたちだ。これにともなって2日間の日割りも公開された。なお、動画クリエイターみのが今年も同フェスのオフィシャルMCに就任することも発表となった。

“野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェス”として初開催となった昨年の＜中津川 WILD WOOD 2025＞は、2日間で約3万人を動員。2026年は5連休となるシルバーウィークの冒頭2日間にわたって開催される。会場となる中津川公園内特設ステージは、名古屋から電車または車で約70〜90分と好アクセス。豊かな自然と歴史情緒あふれる中津川の観光も楽しむことができる絶好のロケーションだ。

チケットのイープラス最終先行受付は本日6月9日21:00より。1日入場券や臨時駐車場も販売開始となった。

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定 ※各日

▼出演アーティスト ※A-Z順

【9/19(土)】

10-FEET / dustbox / GLIM SPANKY / Hump Back / JUN SKY WALKER(S) / 神はサイコロを振らない / KREVA / 黒夢 / Lucky Kilimanjaro / Omoinotake / Original Love & CADEJO / Penthouse / 礼賛 / レトロリロン / スガ シカオ / 水曜日のカンパネラ / 東京スカパラダイスオーケストラ / ユニコーン

【9/20(日)】

浅井健⼀ / THE BAWDIES / THE CHERRY COKE$ / FLYING KIDS / FOMARE / HEY-SMITH / 黒木渚 / moon drop / ねぐせ。 / 日食なつこ / Nothing’s Carved In Stone / サバシスター / 聖飢魔II /ストレイテナー / 竹内アンナ / 土岐麻子×和田唱×川口大輔 / w.o.d. / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー

▼チケット(全て税込)

・2日通し券 ￥19,800

・1日入場券 ￥12,100

・中高生割 2日通し券 ￥13,200

・中高生割 1日入場券 ￥7,700

※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。

※学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。

・オートキャンプ＋2日通し券 ￥63,800〜 ※SOLD OUT

※キャンプサイト(特大)＋テント横付け駐車場＋2日通し券

・コンフォートキャンプ ￥18,700

※キャンプサイト＋場内駐車場

・コンフォートキャンプ＋2日通し券 ￥38,500〜

※キャンプサイト＋場内駐車場＋2日通し券

・シンプルキャンプ ￥8,800

※キャンプサイト(駐車場なし)

・シンプルキャンプ＋2日通し券 ￥28,600〜

※キャンプサイト(駐車場なし)＋2日通し券

・シンプルキャンプ＋2⽇通し券＋場外駐車場2日券 \36,300〜

・場外駐車場2日券 ￥7,700

・場外駐車場1日券 ￥4,400

・場外駐車場2日券＋2日通し券 ￥27,500〜

・場外駐車場1日券＋1日入場券 ￥16,500〜

・臨時駐車場2日券 ￥7,700

・臨時駐車場1日券 ￥4,400

・臨時駐車場2日券＋2日通し券 ￥27,500〜

・臨時駐車場1日券＋1日入場券 ￥16,500〜

※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。

※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。

【イープラス最終先行(先着販売)】

受付期間：6月9日(火)21:00〜6月28日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/wildwood2026/

【中津川市へのふるさと納税返礼品：入場券】

2日通し券(大人1名分)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657956

2日通し券(大人1名、中高生1名)：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/21206/6657963

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

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