Evotomiletの書き下ろし新曲「Sunny」が、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（すうぐうちょうそとりかえでん）のオープニングテーマとなることが発表された。miletとしてTVアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初となる。「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして「月刊コミックZERO-SUM」にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（