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miletの書き下ろし新曲「Sunny」が、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（すうぐうちょうそとりかえでん）のオープニングテーマとなることが発表された。miletとしてTVアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初となる。

「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして「月刊コミックZERO-SUM」にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。

小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞 受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。そしてこの度、待望のTVアニメが7月12日(日)23時45分よりテレ東系列にて放送開始となる。





初回放送まで約1ヵ月となる本日公開された、本編の初公開映像をふんだんに使用した最新本予告映像では、雛宮（すうぐう）いちの“嫌われ者”の慧月（けいげつ）と身体が入れ替わってしまった玲琳（れいりん）の波乱に満ちた運命を描写。華やかな雛宮を舞台に繰り広げられる陰謀や駆け引き、個性豊かな雛女たちとの出会い、そして逆境にも屈せず前向きに立ち向かう玲琳の姿が映し出されている。

同映像では、オープニングテーマ「Sunny」の音源も初解禁。

miletならではの晴れやかで力強い歌声で紡がれる楽曲が作品の世界観を鮮やかに彩り、期待をさらに高めている。

新曲「Sunny」は、アニメ初回放送日となる7月12日(日)0時に配信開始。本日よりPre-add／Pre-save (配信予約)もスタートしている。

◆ ◆ ◆

■miletコメント

「あなたになってこの世界を見てみたい」そんなことを、私も願ったことがあります。玲琳と慧月の入れ替わりから始まる物語。2人だから見える世界がきっとあって、その世界に私も「Sunny」という曲で飛び込めるのがとても嬉しいです。2人なら、きっと答えを見つけられると思います。ふつつかな悪女なりに、楽しみながら。

そしてアニメ本編とともに「Sunny」も楽しんでいただけたら幸せです。どうぞよろしくお願いします。

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TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』 2026年7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送開始

（テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送）



【ストーリー】

次期妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた宮――『雛宮(すうぐう)』。

名家のうちの一つ、美しく聡明な黄家(こうけ)の雛女(ひめ)・玲琳(れいりん)は、『殿下の胡蝶(こちょう)』と謳われ周囲から愛されていた。

しかし乞(きっ)巧(こう)節(せつ)の夜に、悪女と呼ばれ皆から嫌われていた朱家(しゅけ)の雛女・慧(けい)月(げつ)の手により、互いの身体を入れ替えられてしまう。



気づいた時には、すでに処刑が決まっていることを告げられ絶体絶命。

しかし幼い時から病弱で常に死と隣り合わせで生きてきた彼女は、むしろ健康な身体を手に入れたことを喜んでいた!?



悲劇かと思われた入れ替わりだったが、鋼(はがね)の精神を持つ玲琳は、あばら家に追放されても自由を満喫し、命を狙ってくる者たちには持ち前の明るさと優しさで魅了し、数々の逆境を乗り越えていく。

一方、玲琳を妬み憎んでいた慧月も、玲琳の本来の人柄に触れるうちに心が揺れ始めて――。



ほうき星が輝く夜に身体が入れ替わった二人。その日から彼女たちの運命は大きく変わり、やがて後宮を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。



正反対の少女が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇、堂々の開幕！



【スタッフ】

原作：中村颯希(一迅社ノベルス/一迅社刊)

キャラクター原案：ゆき哉・尾羊英

監督：山粼みつえ

副監督：野呂純恵

シリーズ構成:中村能子

キャラクターデザイン：菊池愛

色彩設計：石黒けい

美術監督：矢口聖奈(studio Pablo)

撮影監督：福岡由惟

編集：武宮むつみ

音楽：橋本由香利

キャスティング：谷村誠(サウンド・ウィング)

音響効果：白石唯果

録音調整：早野利宏

録音助手：金子諒

音響制作：東北新社

アニメーション制作：動画工房



【キャスト】

黄 玲琳：石見舞菜香

朱 慧月：川井田夏海

詠 尭明：古川 慎

辰宇 ：梅原裕一郎

莉莉 ：菱川花菜

黄 冬雪：ニケライ ファラナーゼ

黄 絹秀：五十嵐麗

朱 雅媚：茅野愛衣

金 清佳：中原麻衣

藍 芳春：水瀬いのり

玄 歌吹：石川由依



■TVアニメ公式ホームページ：https://futsutsuka.net/

■TVアニメ公式X（旧：Twitter）：https://x.com/futsutsuka_PR

■マルシー：（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会



■原作情報

シリーズ累計400万部突破

■小説『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』



一迅社ノベルス

著：中村颯希／イラスト：ゆき哉

第1巻〜第12巻好評発売中！

▼『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』原作小説特設ページ

https://www.ichijinsha.co.jp/novels/futsutsukana/



■コミック『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』

ZERO-SUMコミックス

コミック：尾羊英／原作：中村颯希／キャラクター原案：ゆき哉

第1巻〜第10巻好評発売中！

▼『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』ゼロサムオンライン

https://zerosumonline.com/detail/futsuakujo



ノベル刊行＆コミカライズ連載開始から5周年！

『ふつつかな悪女ではございますが』ノベル＆コミック5周年Anniversaryサイトにて

5周年記念PVや、作家陣による記念メッセージ、鼎談記事など公開中！

https://www.ichijinsha.co.jp/novels/futsutsukana5th/



2026年7月12日(日)23:45よりテレ東系列にて放送開始（テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送）【ストーリー】次期妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた宮――『雛宮(すうぐう)』。名家のうちの一つ、美しく聡明な黄家(こうけ)の雛女(ひめ)・玲琳(れいりん)は、『殿下の胡蝶(こちょう)』と謳われ周囲から愛されていた。しかし乞(きっ)巧(こう)節(せつ)の夜に、悪女と呼ばれ皆から嫌われていた朱家(しゅけ)の雛女・慧(けい)月(げつ)の手により、互いの身体を入れ替えられてしまう。気づいた時には、すでに処刑が決まっていることを告げられ絶体絶命。しかし幼い時から病弱で常に死と隣り合わせで生きてきた彼女は、むしろ健康な身体を手に入れたことを喜んでいた!?悲劇かと思われた入れ替わりだったが、鋼(はがね)の精神を持つ玲琳は、あばら家に追放されても自由を満喫し、命を狙ってくる者たちには持ち前の明るさと優しさで魅了し、数々の逆境を乗り越えていく。一方、玲琳を妬み憎んでいた慧月も、玲琳の本来の人柄に触れるうちに心が揺れ始めて――。ほうき星が輝く夜に身体が入れ替わった二人。その日から彼女たちの運命は大きく変わり、やがて後宮を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。正反対の少女が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇、堂々の開幕！【スタッフ】原作：中村颯希(一迅社ノベルス/一迅社刊)キャラクター原案：ゆき哉・尾羊英監督：山粼みつえ副監督：野呂純恵シリーズ構成:中村能子キャラクターデザイン：菊池愛色彩設計：石黒けい美術監督：矢口聖奈(studio Pablo)撮影監督：福岡由惟編集：武宮むつみ音楽：橋本由香利キャスティング：谷村誠(サウンド・ウィング)音響効果：白石唯果録音調整：早野利宏録音助手：金子諒音響制作：東北新社アニメーション制作：動画工房【キャスト】黄 玲琳：石見舞菜香朱 慧月：川井田夏海詠 尭明：古川 慎辰宇 ：梅原裕一郎莉莉 ：菱川花菜黄 冬雪：ニケライ ファラナーゼ黄 絹秀：五十嵐麗朱 雅媚：茅野愛衣金 清佳：中原麻衣藍 芳春：水瀬いのり玄 歌吹：石川由依■TVアニメ公式ホームページ：https://futsutsuka.net/■TVアニメ公式X（旧：Twitter）：https://x.com/futsutsuka_PR■マルシー：（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会■原作情報シリーズ累計400万部突破■小説『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』一迅社ノベルス著：中村颯希／イラスト：ゆき哉第1巻〜第12巻好評発売中！▼『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』原作小説特設ページhttps://www.ichijinsha.co.jp/novels/futsutsukana/■コミック『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』ZERO-SUMコミックスコミック：尾羊英／原作：中村颯希／キャラクター原案：ゆき哉第1巻〜第10巻好評発売中！▼『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』ゼロサムオンラインhttps://zerosumonline.com/detail/futsuakujoノベル刊行＆コミカライズ連載開始から5周年！『ふつつかな悪女ではございますが』ノベル＆コミック5周年Anniversaryサイトにて5周年記念PVや、作家陣による記念メッセージ、鼎談記事など公開中！https://www.ichijinsha.co.jp/novels/futsutsukana5th/