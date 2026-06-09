トランプ米大統領が9日、イランとの終戦交渉が2〜3日中に妥結できると明らかにした。AFP通信によると、トランプ大統領はこの日ホワイトハウスで記者らに「とても立派な合意を成し遂げる最後の段階に来ている」と話した。交渉妥結までかかる時間を問う言葉には「2日か3日程度」と答えた。交渉進行状況については具体的に説明しなかった。トランプ大統領は前日の8日にはイスラエルのネタニヤフ首相に終戦交渉相手であるイランへの攻