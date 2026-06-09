歌手兼タレントのイ・ジヘが、父親の勧めで整形手術を受けた過去を明かした。6月8日に韓国で放送されたtvN STORYのバラエティ番組『残して何になる』（原題）に、イ・ジヘがゲスト出演した。【写真】“豊胸否定”会見で大バズりした韓国歌手、当時の姿とは？この日、イ・ジヘは若さの秘訣として自己管理を挙げ「最近まで整形を控えていたけれど、そろそろアップデートしなきゃと思った」と語った。これに対し、パク・セリが「施術