中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第7回「恋の考察をグランマと。桃のタルトを添えて」が、6月9日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】志波を冷めた目で見ているのは…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファ