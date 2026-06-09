お笑いトリオ・パンサーの向井慧が９日、ＴＢＳのスタッフに怒りをあらわにした。向井はＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜、午前８時３０分）のパーソナリティーを務めている。この日は同じ時間帯に放送されているＴＢＳのテレビ番組「ラヴィット！」とコラボ企画で同番組に生出演。どちらも同じＴＢＳ局内にスタジオがあるため、「ふらっと」の開始直前に「ラヴィット」から移動する、という段取りになって