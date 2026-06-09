9日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝160円19銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円85銭前後と32銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース