大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏が、部下に対する準強制性交罪で起訴された事件をめぐり、平口洋法務大臣が検察庁の全職員を対象としたハラスメント調査を実施すると明らかにした。

これに対して、被害を訴えている女性検事は「まったく無意味」と反発し、改めて検察組織から独立した第三者による調査を求めている。

では、同様の問題が民間企業や自治体で起きた場合、どのような対応が取られてきたのか。近年の事例を振り返ると、検察の対応との違いが見えてくる。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）

●女性検事「既成事実を作るためだけの姑息なやり方」

平口法務大臣は6月5日の閣議後会見で、2026年度中に検察庁の全職員を対象としたハラスメント調査を実施する予定であるとした。

一方で、女性検事が再三求めてきた第三者委員会の設置については、「事件が公判中で、司法権の独立の観点から問題が生じる」などとして消極的な姿勢を示した（北川氏は無罪を主張している）。

これに対して、女性検事のAさんは支援者らに送ったメールで次のように批判し、改めて第三者による調査を求めた。

「最高検によるハラスメント調査実施はまったく無意味です。法務省・最高検が『調査をやりましたよ』という既成事実を作るためだけの姑息なやり方に憤慨しています。



しかも私が辞表提出前に実施するのではなく、辞表提出後に実施するということ自体もひどいです。再審法改正のときに、法務省が、超党派議連の法案を邪魔する形で、法制審を立ち上げ、既得権益を守る改悪案を提出してきたやり方と同じだと思っています」

●元陸上自衛官が性暴力を告発、防衛省は特別監察と有識者会議で検証

Aさんは、被害を申告した後に自身の個人情報が検察内部に広まったこと、捜査情報を北川氏側に漏らした疑いがある副検事と同じ職場に置かれたことなどを問題視してきた。

復職を目指し、「安全な職場」の確保や、検察庁から独立した第三者による調査を求めてきたが、検察はこれまで具体的な対応を取ってこなかった。

これは、一般的な組織の対応と比べてどう映るのか。過去の事例を振り返ると、その違いはより鮮明になる。

元陸上自衛官の女性が同僚らからの性被害を告発した問題では、防衛大臣が「特別防衛監察」の実施を指示。1300件を超えるハラスメント被害の申し出があったことなどが明らかになった。

また、防衛省が設置した「ハラスメント防止対策有識者会議」が、再発防止に向けた抜本的な見直し策を提言した。

●自治体の第三者委員会、市長辞職を求めた例も

自治体でも、不祥事が起きた際に第三者委員会が設置されることは珍しくない。

福岡県田川市の市長が、元秘書の女性職員からセクハラ被害を訴えられた問題で、弁護士で構成される市の第三者委員会が立ち上がり、2026年5月に報告書が公表されたばかりだ。

沖縄県南城市の市長によるセクハラ疑惑をめぐっても、市の第三者委員会が調査を実施し、複数のハラスメント行為があったと認定。「市長としての資質、能力についても大いに問題がある」と指摘し、再発防止策として市長の辞職を求めるという異例の提言にまで踏み込んだ。

また、福井県の知事が複数の女性職員にセクハラに当たるメッセージを送るなどしていた問題では、県から委嘱された弁護士3人が調査にあたり、知事の言動について「セクシュアルハラスメントにとどまらず、ストーカー規制法に抵触する違法行為である可能性を否定できない」とする報告書をまとめた。

●フジテレビなど民間企業も相次ぐ第三者調査

民間企業も例外ではない。

元タレントの中居正広さんをめぐる問題では、フジテレビと親会社が設置した第三者委員会が調査し、一連のトラブルを「業務の延長線上の性暴力」と認定した。

フジテレビは10時間を超える記者会見を開いたことでも注目を集めた。

伊澤タオルの社長によるパワハラ疑惑では、第三者委員会が社長の言動をパワハラと認定し、ガバナンス上の問題点も指摘した。

ここ数年を振り返るだけでも、ハラスメント疑惑が浮上した際、第三者による調査や検証に踏み切る自治体や企業は相次いでいる。

加えて、刑事事件に発展していない状況でも、第三者調査を実施するケースは少なくない。

●女性検事の辞表提出後、法務大臣が調査実施を表明

一方、性犯罪を捜査・立件する組織のトップが性犯罪に問われている検察庁は、事件が表面化して2年が経つ今も、第三者による検証を実施していない。

Aさん以外にも性被害やハラスメントを受けた職員はいなかったのか。北川氏が辞職した経緯を法務省や検察庁は把握していなかったのか。二次被害を防ぐためにどのような措置が取られたのか。捜査情報の漏えいが指摘された副検事の処分や対応は妥当だったのか。

被害者保護よりも組織防衛を優先したのではないか──。検証すべき論点は少なくない。

今年4月末、Aさんは辞表を提出した。その後になって法務大臣はハラスメント調査の実施方針を表明した。

これに対し、Aさんは支援者向けメールで「職員は匿名性を担保した調査でなければ、報復人事を恐れ、誰も回答できない」と指摘。そのうえで、改めてこううったえた。

「第三者委員会を設置し、公正中立な調査・検証・再発防止を求めます」