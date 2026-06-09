【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,786.01 ▼80.77（6/8）NASDAQ：25,929.66 △220.23（6/8） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。先週末に発表された雇用統計の予想外の高さにより大幅下落となった主要3指数でしたが、半導体株に押し目買いが入ったこともあり、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数は反発しました。また、フィラデルフィア半導体株指数も大幅反発とな