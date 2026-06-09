９日の東京株式市場は半導体関連株などを中心に買い戻され、日経平均株価は大きく切り返す展開が見込まれる。前日は一時３０００円を超える急落に見舞われ、大引けでも２５００円あまり水準を切り下げる波乱の地合いとなったが、きょうはリスクオフの巻き戻し局面に移行する公算が大きい。前日はアジア株市場が全面安で、韓国ＫＯＳＰＩは一時サーキットブレーカーが発動され終値で８．３％安に売り込まれた。