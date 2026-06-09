元阪神・桧山進次郎氏が伝授…マシン打撃で心掛けたいポイントピッチングマシンによる打撃練習では快音を響かせられるのに、実戦になると結果が出ないと悩む子どもは少なくない。阪神一筋22年間プレーし、「代打の神様」と称された桧山進次郎さんは、マシンのタイミングに合わせるのではなく、形を崩さずに自分のスイングをするための“質の高い練習法”を伝えている。マシン打撃ではストライクゾーンにボールが来るため、当て