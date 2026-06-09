元阪神・桧山進次郎氏が伝授…マシン打撃で心掛けたいポイント

ピッチングマシンによる打撃練習では快音を響かせられるのに、実戦になると結果が出ないと悩む子どもは少なくない。阪神一筋22年間プレーし、「代打の神様」と称された桧山進次郎さんは、マシンのタイミングに合わせるのではなく、形を崩さずに自分のスイングをするための“質の高い練習法”を伝えている。

マシン打撃ではストライクゾーンにボールが来るため、当てにいくスイングになりがち。また、打ちたい気持ちが強くなると、体が開きやすくなる。桧山さんはバッティングの形を崩さないようにするには、センターへ打ち返す意識が大切と説く。

詰まったりバットの先に当たったりしても気にせず、最後まで自分のスイングをするように心掛ける。打席の左右がネットで囲われているバッティングセンターなどで打つ場合は、その状況を生かしてセンター返しを徹底したい。

打ち終わった時の姿勢も重要だ。良いスイングができた時は、体がぐらつかない。スイング後もふらつかず、1〜2秒間姿勢を保つように努める。

マシン打撃で当てにいくスイングを繰り返しても、実戦での結果に繋がりにくい。打ち終わった後も姿勢を保つことが、しっかりとしたスイングができている証拠となる。気持ちよく打てる感覚を大事にして取り組むことで、実戦でも通用する打力が身に付くはずだ。（First-Pitch編集部）