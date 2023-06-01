すりぃが、同じく大阪をルーツに持つバンド・KANA-BOONとの初のコラボレート楽曲「チューインガム」を6月9日に配信リリースした。これにあわせ、同曲のミュージックビデオも公開となった。本楽曲は、作詞・作曲をすりぃとKANA-BOON・谷口鮪が共作し、さらに編曲はすりぃとKANA-BOONメンバー全員で手掛けた意欲作。すりぃ自身、自楽曲でのミュージックビデオ出演は約2年ぶりだ。KANA-BOONと共に、まるで5人で新バンドを組んだかのよ