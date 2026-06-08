桑田佳祐が、6月24日(水)にCDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースする。これに先駆け、収録曲であるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の先行配信がスタート。あわせて『あかね噺』のストーリー振り返りPVが公開された。「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」はタイトルに”AKANE”というワードが入っているように、『あかね噺』の主人公・桜咲朱音を想起させるフレーズが随