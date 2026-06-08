◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

■完全生産限定盤

CD + Special Goods『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 / VIZL-3300 / ￥2,750（税込）

■通常盤

CD / VICL-38700 / ￥1,430（税込）

■アナログ盤 (7月8日[水]発売)

LP / VIJL-61900 / ￥2,750（税込）

通常盤

アナログ盤

○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込）

○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込）

【収録楽曲】

人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

▼先着予約購入特典

『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』

片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。

対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）

※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。