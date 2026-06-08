桑田佳祐「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」とともに綴る『あかね噺』ストーリーPV公開
桑田佳祐が、6月24日(水)にCDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリースする。これに先駆け、収録曲であるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の先行配信がスタート。あわせて『あかね噺』のストーリー振り返りPVが公開された。
「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」はタイトルに”AKANE”というワードが入っているように、『あかね噺』の主人公・桜咲朱音を想起させるフレーズが随所に散りばめられており、桑田佳祐から本作に贈る最大級の敬意と愛情が詰まった一曲。TVアニメ『あかね噺』のストーリーPVでは、アニメ本編のクライマックスを前に朱音の物語／成長を楽曲と共に振り返ることができる。
桑田佳祐の新作CDシングル「人誑し / ひとたらし」は、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌である表題曲「人誑し / ひとたらし」、エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」に加えて、「南谷ミュージック・シティー」とカンロの最新CMに使用されている4曲のCMソングが収録された合計7曲入りの作品となっている。
■先行配信情報
■「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」
2026年6月8日(月)配信スタート
https://taishita.lnk.to/akaneonmymind
（テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）
■「人誑し / ひとたらし」
2026年4月3日(金)配信スタート
https://taishita.lnk.to/hitotarashi
（テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）
◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」
2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026
■完全生産限定盤
CD + Special Goods『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 / VIZL-3300 / ￥2,750（税込）
■通常盤
CD / VICL-38700 / ￥1,430（税込）
■アナログ盤 (7月8日[水]発売)
LP / VIJL-61900 / ￥2,750（税込）
○通常盤（CD）
VICL-38700 \1,430（税込）
○アナログ盤（7月8日（水）発売）
VIJL-61900 \2,750（税込）
【収録楽曲】
人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）
AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）
南谷ミュージック・シティー
みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）
飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）
飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）
聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）
▼先着予約購入特典
『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』
片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。
対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）
※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。
※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。
◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞
2026年
7月8日（水）開場17:30開演18:30
7月9日（木）開場17:30開演18:30
石川県産業展示館4号館
問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）
7月14日（火）開場17:30開演18:30
7月15日（水）開場17:30開演18:30
あなぶきアリーナ香川
問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）
7月21日（火）開場17:30開演18:30
7月22日（水）開場17:30開演18:30
広島グリーンアリーナ
問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）
7月29日（水）開場17:30開演18:30
7月31日（金）開場17:30開演18:30
8月1日（土）開場16:00 開演17:00
TOYOTA ARENA TOKYO
問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）
8月7日（金）開場17:00開演18:00
8月8日（土）開場16:00 開演17:00
三重県営サンアリーナ
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
8月13日（木）開場17:30開演18:30
8月14日（金）開場17:30開演18:30
グランメッセ熊本
問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）
8月19日（水）開場17:30開演18:30
8月20日（木）開場17:30開演18:30
GLION ARENA KOBE
問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）
8月27日（木）開場17:30開演18:30
8月28日（金）開場17:30開演18:30
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp
9月2日（水）開場17:00開演18:30
9月3日（木）開場17:00開演18:30
Kアリーナ横浜
問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）
9月9日（水）開場17:30開演18:30
9月11日（金）開場17:30開演18:30
9月12日（土）開場15:30 開演16:30
宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
＜チケット代＞
全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）
立ち見指定 10,500円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。
※お1人様1公演2枚まで
※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。
※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。
※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live
◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜
BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜
AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜
CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜
アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜
▼配信情報
ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！
他各配信プラットフォームにて順次配信開始
TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/
関連リンク
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