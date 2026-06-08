5月22日（金）に公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、初週からの大ヒットスタートの勢いそのままに、三週連続でナンバーワンを獲得し、興行収入が20億円を突破したことが明らかになった。 洋画実写作品で今年初の三週連続ナンバーワン！世界興収も驚異の数字に5月22日（金）に公開を迎えた本作は、初週から全世界ナンバーワン、全米ナンバーワン、日本ナンバーワンの大ヒット