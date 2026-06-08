YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール～プロ野球とお金～」が、「【独立リーグ】茨城アストロプラネッツ元GMの経営哲学／４年間で１２人プロ輩出の手腕／独立リーグに勝利は必要？【色川冬馬さん】【小林至のマネーボール】」を公開した。独立リーグ・茨城アストロプラネッツの元GMであり、現在はミルウォーキー・ブルワーズの国際スカウトを務める