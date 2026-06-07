加齢とともに、日々疲れを感じることが増えた人は多いのではないでしょうか。こうした中、植物由来成分である「ケンフェロール」は、野菜や茶葉などに含まれる成分として知られ、近年さまざまな研究が報告されています。ケンフェロールとはどのような成分なのか、どのような観点で研究が進められているのかについて、大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業グループ研究開発本部 先端科学研究所 所長で、ピッツバーグ大学医学