20人以上の打者を3度も連続アウトにしたのは…山本とマダックス米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）の本拠地エンゼルス戦に先発し、8回を2安打1失点の快投で今季6勝目を挙げた。米国のデータ提供企業「オプタスタッツ」は、この日の投球で山本が過去50年間でたった2人しかいない偉業を達成したと伝えた。山本はこの日、初回2死一塁からペラザの適時二塁打で先制を許したものの、シャヌエルを二ゴロに仕