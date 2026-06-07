SUPER EIGHT丸山隆平、横山裕の最近の行動明かしにんまり「かわいい」 近日中にメンバー全員での食事を予定
5人組グループ・SUPER EIGHTの丸山隆平が7日、都内で行われた映画『名無し』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。SUPER EIGHTのメンバーとの仲のよさあふれるエピソードを明かした。
【写真】ダンディー…佐藤二朗＆丸山隆平の2ショット全身姿
脚本・主演を務める佐藤二朗とともに登壇した丸山。本作の重要なテーマの一つである“人とつながりたい”という思いにちなんで、最近人とのつながりを感じたことを問われると、「僕はもう月並みですけど、やっぱり一番人生で長く一緒にいるエイト（SUPER EIGHT）のメンバーですかね」とメンバー愛をにじませた。これに佐藤は「絶対ネットニュースだよ！」と笑いを誘いつつ、「まあキミは本当に愛があるもんな、グループに」と納得した様子。
丸山は前日もメンバー全員一緒の仕事だったとし、「ずっと笑ってますからね」と舞台裏でも変わらぬ仲のよさを告白。佐藤から「村上（信五）じゃないですか!?」と聞かれると、「信ちゃんもそうだし、よこちゃん（横山裕）もそう」と笑みをこぼした。
「横山は最近カメラにハマっているみたいで、プロの人が使うような仕様のやつで、ずっとメンバーを撮ってるんですよ」と暴露。そんな横山に「どんだけメンバー好っきゃねん」と声をかけると、「インスタのせるやつやねん」と照れながらの返答があったとし、「かわいいな」とうれしそうに語った。
ほかに安田は、晴れていたためギターを外で弾いていたといい、大倉については「何してたっけな、あいつ。俺が言うことでずっと笑ってました」とにんまり。「取材とかでも『何の話で笑うんですか』、とか聞かれるじゃないですか。なんにも内容のない話なので、ホンマに小学校の集まりみたい」とグループの雰囲気を表現。
「わざわざ深い話をしない」としつつ、「昨日は、全員でどっか飯食いに行こうって話をして、日にちをすり合わせて、私ちょっと予約しましたよ」とグループ全員での食事の予定ができたことを明かし、「後日エピソードとしてお話させていただきます」と期待をさそっていた。
本作は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名漫画が原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。
【写真】ダンディー…佐藤二朗＆丸山隆平の2ショット全身姿
脚本・主演を務める佐藤二朗とともに登壇した丸山。本作の重要なテーマの一つである“人とつながりたい”という思いにちなんで、最近人とのつながりを感じたことを問われると、「僕はもう月並みですけど、やっぱり一番人生で長く一緒にいるエイト（SUPER EIGHT）のメンバーですかね」とメンバー愛をにじませた。これに佐藤は「絶対ネットニュースだよ！」と笑いを誘いつつ、「まあキミは本当に愛があるもんな、グループに」と納得した様子。
「横山は最近カメラにハマっているみたいで、プロの人が使うような仕様のやつで、ずっとメンバーを撮ってるんですよ」と暴露。そんな横山に「どんだけメンバー好っきゃねん」と声をかけると、「インスタのせるやつやねん」と照れながらの返答があったとし、「かわいいな」とうれしそうに語った。
ほかに安田は、晴れていたためギターを外で弾いていたといい、大倉については「何してたっけな、あいつ。俺が言うことでずっと笑ってました」とにんまり。「取材とかでも『何の話で笑うんですか』、とか聞かれるじゃないですか。なんにも内容のない話なので、ホンマに小学校の集まりみたい」とグループの雰囲気を表現。
「わざわざ深い話をしない」としつつ、「昨日は、全員でどっか飯食いに行こうって話をして、日にちをすり合わせて、私ちょっと予約しましたよ」とグループ全員での食事の予定ができたことを明かし、「後日エピソードとしてお話させていただきます」と期待をさそっていた。
本作は、脚本・主演を務める佐藤二朗が手掛けた同名漫画が原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。