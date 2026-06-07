2026年6月5日、中国メディアの中国経営報はこのほど、人工知能（AI）需要に伴う半導体と電池原材料の価格高騰により、中国の新エネルギー自動車市場が構造的な値上げ局面を迎えていると報じた。記事は、26年の自動車産業が原材料価格高騰により予想外の値上げ局面を迎えており、すでに20社近いメーカーが販売価格の引き上げを表明しており、一部モデルでは2万元（約47万円）上昇したと紹介した。そして、値上げの最大要因は過熱す