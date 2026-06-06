5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が巨人・中山礼都について言及した。今江氏は中山について「まだまだ若いですし、どんどん成長していく選手だと思うんですけど、近年ボールを下から運んでいくような打ち方のバッターが多いんですけど、中山選手は体から離れないんですよ。体の近くで振れるので、率ももっともっと残せるはずなんですよ」と期待を寄せる。「ちょっと率が寂しいんで