「元乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）が2026年6月3日、自身のインスタグラムを更新。タレントの三田寛子さん（60）の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）との結婚披露宴での2ショットを公開した。「和装と洋装どちらも着用させていただきました」能條さんは、「私事ですが、先日ホテルニューオータニにて挙式、披露宴を執り行わせていただきました」と報告し、神前式の白無垢姿を投稿した。「私達のためにとご協力お力添