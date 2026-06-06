餃子の皮や生クリームなど、使いかけている食材の活用に困ったことはありませんか？実は、冷蔵庫に眠りがちなあの食材が、ひと手間加えるだけでおいしい軽食に大変身するんです。今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、自宅で手軽に作れる意外な組み合わせの軽食レシピを教えてもらいました。朝食にもおやつにもぴったりなレシピ、ぜひ試してみてくださいね！ ▼餃子の皮でくるくる！「ハムチーズブリトー」 薄力粉