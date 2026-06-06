暑さが本格化しつつあり、エアコンをいつでも使えるようにメンテナンスしておく必要があります。【豆知識】寿命が縮む原因に…これが「エアコン」をダメにする使い方ですところで、2027年4月以降、経済産業省が定める省エネ基準が大幅に引き上げられることで、基準を満たさない安価な普及モデルが製造・販売できなくなる、いわゆる「2027年問題」がネット上で話題となっています。もしこれからエアコンを購入する場合、長く使