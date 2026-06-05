フジテレビの新Webtoonレーベル「TOON8(トゥーンエイト)」のお披露目イベントが5日、東京・台場の同局本社で行われ、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの海沼流星、ミュージシャンの虹色侍・ずま、声優の降幡愛が登壇。第1弾作『報復の暗殺人形(アサシンドール)』のウォッチパーティーを実施した。(左から)ウォッチパーティーでWebtoonを読む海沼流星、ずま、降幡愛○「絵がかっこよすぎ。横顔が美しい」「TOON8」は、フジテレビがW