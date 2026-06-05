ソフトバンク先発陣を引っ張る4年目・大津亮介の進化とはソフトバンク・大津亮介投手は、今季は開幕からの8登板で5勝を挙げ、4月16日の楽天戦では自己最多の11奪三振を記録するなど、先発陣の柱としてチームを支える存在となっている。ここでは開幕から印象的な活躍を続けている右腕について見ていきたい。（数字はすべて2026年5月26日終了時点）大津が操る多彩な球種の中で注目すべきはチェンジアップだ。リリーフを務めてい