タレントの辻希美が4日に自身のアメブロを更新。手作りの韓国弁当と絶賛するスイーツを紹介した。【映像】辻希美の“豪邸”と話題の自宅やプールこの日、辻は「最近のお弁当」と切り出し、おかずが詰められた弁当の写真を複数枚公開。「今日は韓国弁当にしてみた」と報告した。続けて「そんな今日はジジが買ってきてくれて大好きなもっちゅりん食べたんだぁ」と明かし、ミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』の写真を