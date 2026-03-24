田中マルクス闘莉王がブラジルで送る生活とは2019年の引退から7年、かつての闘将が今、母国ブラジルで驚くべき変貌を遂げている。元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏がピッチで見せた魂の咆哮は、広大な大地と次世代の教育、ビジネスの現場へと向けられていた。「FOOTBALL ZONE」の独占インタビューでは、ブラジルでの多忙極まる日常や、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表などについて語った。第1回は情熱を注ぐ新たな“