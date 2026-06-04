ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』に、阪神タイガースの岡田彰布元監督がスペシャルゲストとして登場。前半は現在の阪神タイガースについて鋭い目線で持論を展開。さらに後半では番組のコーナー「令和の子、昭和の子」のスペシャル企画として、岡田元監督の「昭和の子」時代を深掘り。リスナーから寄せられた「どんな少年時代だったのか？」という質問に答える形で、野球一筋の