創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパンが、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を5月12日から6月1日まで販売。同社の公式「X」アカウントが、次に増量してほしい商品についてアンケートを実施しました。【画像】でかかった…次の増量商品、投票結果を見る！次に増量してほしい商品は？公式アカウントは、「次はどんな増量商品が食べたいですか！？もしかしたらあなたの推し商品が次