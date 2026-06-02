創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパンが、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を5月12日から6月1日まで販売。同社の公式「X」アカウントが、次に増量してほしい商品についてアンケートを実施しました。

【画像】でかかった… 次の増量商品、投票結果を見る！

次に増量してほしい商品は？

公式アカウントは、「次はどんな増量商品が食べたいですか！？もしかしたらあなたの推し商品が次の増量商品に選ばれるかも」とコメント。Xの投票機能を利用したアンケートの結果、最も多かった回答は「やっぱりスイーツ」（53.2％）に。次いで、「いつまでもすすりたい麺」（16.7％）、「ばくばく食べられるお米」（16.1％）、「一口で食べきれないパン」（14.0％）の順となりました。

X上では、「ホイップミルクプリン。飲むようにいっぱい食べたいです」「金のソフトクリーム50％増量なら最高！」「インパクトには欠けるけど豆大福。あとはアメリカンドッグ」「プリン、モンブラン、シュークリーム！」「カスタード増量シュークリームなんていかがでしょうか」「パスタ類だとうれしい」「カロリー制限している人でも食べられるものがいいです」と、増量してほしい商品の要望が多数寄せられています。

セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。「感謝盛り」シリーズは「創業感謝祭」の一環として展開されました。「デカすぎて声出た」「毎日食べちゃう。カロリーがやばい」と、ボリューム感とおいしさを絶賛する声が相次ぎ、好評のうちに販売を終了しました。

