世界で活躍する13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー、DINO（ディノ）が新曲をサプライズ公開した。DINOは、サブキャラ「Picheolin（ピチョリン）」として、8月3日に1st Mini Album「吉BOARD(Gilboard)」をリリースする。Picheolinは、屈指の歌謡企画会社BOMGを率いる代表であり、情に厚く、熱気あふれるプロデューサーという設定のキャラクターだ。2021年のSEVENTEENファンミーティングのVCRに初登場して以来、