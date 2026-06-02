松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、新商品「うまトマメンチかつ」を6月3日午後3時から期間限定で販売します。【写真】ボリューム感ハンパない！1000円以下のメンチかつ＆ロースかつの定食も！「松のや」新商品を一挙に見る！新商品は、箸を入れた瞬間にあふれ出す肉汁、かめばかむほど弾け出す肉の甘みとうまみが味わえるボリューム満点の「メンチかつ」と、ニンニクの香りとトマトの酸味が楽し