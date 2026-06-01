サービス業4750 ダイサン 2026年4月期 本決算（Point：建設足場レンタルの稼働率と通期営業益の計画達成度をチェック）※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」