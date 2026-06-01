家に常備している人も多い「麦茶」。しかし、お湯を沸かしたり、ポットを洗ったり、といった作業が積み重なると意外な「負担」に。2児の母でイラストレーターのオヨネさん（40代）は、思いきって「麦茶づくりの習慣」自体をやめてみることにしたそう。今回、オヨネさんが当たり前だった「麦茶づくり」をやめて感じた効果について、詳しく語ります。麦茶づくりをやめた理由毎日の名もなき家事のひとつとして、「麦茶をつくる」とい