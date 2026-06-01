東京都交通局は、制服ポロシャツを6月1日から導入した。熱中症防止対策や働きやすさの向上を目的として、従来の制服シャツといずれか選択して着用できる。2027年度以降の着用期間は毎年4月1日から11月30日までとする。対象者は、都営地下鉄、都営バス、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人ライナー業務に従事する駅係員や乗務員などの接客服着用職員。