体重や血糖値を気にして、「糖質は抜けば抜くほどいい」と思っていないだろうか。たしかに、糖質を減らす食事法には短期的な成果が見られることもある。だが、体の反応はそう単純ではない。極端な糖質制限は、集中力の低下やだるさを招くこともあるのだ。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。糖質制限の落とし穴