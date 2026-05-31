ウリベは「クロッチチョップ」で1試合の出場停止と罰金処分にブルワーズのアブナー・ウリベ投手は、26日（日本時間27日）のカージナルス戦で相手ベンチに挑発的なジェスチャーをしたとして、29日（同30日）に1試合の出場停止と非公開の罰金処分を受けた。ウリベは不服申し立てをするが、ファンからは賛否の声が上がっている。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は「ウリベは今週頭に三振を取った後、カージナルスのダ