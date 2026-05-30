【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第1戦】(ベススタ)福岡 2-2(前半0-1)千葉<得点者>[福]碓井聖生(54分)、橋本悠(66分)[千]石川大地(15分)、呉屋大翔(87分)<警告>[福]名古新太郎(17分)、岡哲平(39分)[千]鳥海晃司(33分)観衆:7,317人主審:清水勇人