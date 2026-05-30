初回を無失点に抑え…打席へ向かう直前の姿に反響ドジャースの球団公式フォトグラファーを務めるジョン・スーフー氏が公開した、大谷翔平投手の“準備の瞬間”にファンの視線が注がれている。二刀流で出場した27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦の一瞬を捉えた1枚が「めちゃくちゃ素敵」「際立っています」と反響を呼んでいる。まさに“職人芸”とも言える至近距離のカメラワークだった。スーフー氏が捉えたのは、