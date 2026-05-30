※2025年11月撮影トップ画像は、流山市下花輪739の神明宮石段。晴天ですが鬱蒼と樹木が茂っていて、神明宮は「昼なお暗い」という言葉通りでした。ネット上には「境内が暗くて怖いので一人では行けない」と書いている方がいました。石段を上がると境内はさらに暗く、確かに些か不気味です。一の鳥居の手前、右に庚申塔が列んでいます。※2025年11月撮影一か所、太陽が当たっているのでコントラストが強過ぎます。※2025年11月撮影