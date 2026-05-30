3回の打席後に途中交代【MLB】Wソックス ー タイガース（日本時間30日・シカゴ）まさかの交代に、ファンの不安が広がった。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で出場。3回の打席後、途中交代でベンチに退き「まじか…」「痛すぎるわ」と悲鳴を上げるファンが続出した。村上をアクシデントが襲ったのは3回1死一塁で迎えた第2打席。二ゴロとなり、併殺を阻止するた